Mercoledì 25 marzo 2026, la programmazione televisiva ha visto la messa in onda di diverse produzioni. “Stasera Tutto è Possibile” ha registrato numeri significativi, mentre “Morgane: Detective Geniale” ha concluso la sua serie. Al contrario, “Vanina 2” ha concluso la sua seconda stagione senza raggiungere gli stessi risultati di ascolto, risultando tra i programmi con i performance più basse della serata.

ASCOLTI TV 26 MARZO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 25 marzo 2026 con una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile, Morgane: Detective Geniale e il finale di Vanina 2. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Morgane: Detective Geniale 5 – x (x + x)... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 25 MARZO 2026: IL SUCCESSO DI STEP TRA I FLOP DI VANINA E MORGANE

Articoli correlati

Ascolti TV | Mercoledì 18 Marzo 2026. Vince STEP (15.8%), sempre male Vanina (13.8%), flop Morgane (10.1%)Nella serata di ieri, mercoledì 18 marzo 2026, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 5 interessa 1.

Ascolti tv mercoledì 25 marzo: Morgane 5, Vanina 2, Le IeneAscolti tv mercoledì 25 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,...

Tutti gli aggiornamenti su ASCOLTI TV 25 MARZO 2026 IL SUCCESSO DI...

Temi più discussi: Ascolti tv, Grande fratello Vip sempre più in calo. Battuto da Guanciale e anche da Floris; Ascolti Tv ieri 24 marzo: il Grande Fratello Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta (e vince), Floris da sogno; Ascolti tv ieri martedì 24 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale, DiMartedì e Gf Vip; Ascolti Tv 24 marzo: Grande Fratello Vip flop, battuto da Dimartedì e Guanciale.

Ascolti tv 25 marzo, chi ha vinto tra Morgane, STEP e Vanina: i dati in aggiornamentoGli ascolti di mercoledì 25 marzo. Lo scontro tra fiction con Morgane-Detective geniale su Rai1 e Vanina-Vice questore a Catania su Canale 5, mentre su ... fanpage.it

Ascolti tv mercoledì 25 marzo: Morgane 5, Vanina 2, Le IeneAscolti tv 25 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Audizione in commissione di Vigilanza con l’ad Rossi. Carotenuto: "La presentazione di Rossi è sembrata una fiction: persa la sfida degli ascolti con Mediaset e quella di autorevolezza con La7. Tg1 e Tg2 hanno omesso per giorni il caso Delmastro" - facebook.com facebook

Il #GrandeFratelloVip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire prima x.com