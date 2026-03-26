Ascolti TV 25 Marzo 2026 | Dati Auditel Completi Prime Time e Daytime

Mercoledì 25 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato come il programma trasmesso su Rai2 abbia registrato i risultati più elevati durante la fascia serale. In quella giornata, Canale 5 ha trasmesso altri contenuti, mentre nel daytime e nelle altre fasce orarie sono stati rilevati dati di ascolto per diversi programmi. I dati ufficiali di Auditel hanno reso noti i numeri completi di prime time e daytime.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Gli ascolti tv di mercoledì 25 marzo 2026, hanno visto, “Stasera Tutto è Possibile” su Rai2 dominare la prime time con 2.150.000 spettatori e il 16% di share, dopo una presentazione da 1.917.000. Su Canale5 “Vanina – Un Vicequestore a Catania 2” raccoglie 1.933.000 telespettatori al 13,8%, mentre Rai1 con “Morgane – Detective Geniale 5” si ferma a 1.436.000 e 9,2%. “Le Iene” su Italia1 totalizza 1.139.000 al 9,2%, “Chi l’ha Visto?” su Rai3 1.326.000 all’8,6%, e “Realpolitik” su Rete4 625.000 al 4,9%. “Affari Tuoi” su Rai1 vince di misura dalle 20:49 alle 21:42 con 4. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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