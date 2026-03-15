Ascolti TV di Sabato 14 Marzo 2026 | Dati Auditel Completi

Sabato 14 marzo 2026, i dati Auditel hanno mostrato come Sanremo Top abbia ottenuto i risultati migliori in prima serata, superando Rai1. La sfida tra i due canali si è concentrata sulla performance di Sanremo Top, che ha registrato un ascolto superiore rispetto a Rai1. I numeri ufficiali confermano la posizione di testa del programma di Canale 5 rispetto alla concorrenza.

Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Gossip su una presunta relazione con Vittorio Brumotti Luisa Amatucci: “Ho scoperto il tumore all’endometrio per caso. La prevenzione è fondamentale” Sanremo Top su Rai1 ha intrattenuto 2.192.000 spettatori con il 17.9% di share dalle 21:56 alle 00:59. La replica del concerto di Sal Da Vinci su Canale5 ha totalizzato 2.011.000 telespettatori al 15.2% dalle 21:59 alle 00:29. F.B.I. su Rai2 ha raggiunto 718. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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