Ascolti TV 25 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, sono stati diffusi questa mattina. Gli ascolti raccolti riguardano le trasmissioni trasmesse sui principali canali televisivi italiani, con dettagli sui programmi più seguiti e le percentuali di share. La giornata televisiva si è conclusa con risultati che evidenziano le preferenze del pubblico nella fascia serale.

Ascolti TV 25 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 25 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 25 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 25 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 25 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla . 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 25 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 25 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 25 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 25 Gennaio 2026. Ascolti TV 25 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 25 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 25 Febbraio 2026. Aggiornamenti e notizie su Auditel della Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (18 marzo): De Martino ancora padrone con STEP, flop Rai 1 e Canale 5; Ascolti TV ieri sera, 16 marzo 2026: chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi a Parte?; Ascolti tv, la prima puntata del Gf Vip con Ilary Blasi non decolla (e fa meno di Signorini); Ascolti Tv ieri (22 marzo): altro botto di Imma Tataranni, Gerry Scotti cede anche a De Martino. Ascolti tv ieri 25 marzo 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 25 marzo 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 23 marzo 2026. Auditel e share TV. mam-e.it Ascolti Tv ieri (24 marzo): il GF Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta e vinceLe Libere Donne chiude al 18,1% di share, il reality show di Ilary Blasi si ferma al 15,3% di share, DiMartedì tocca uno stellare 14,6%: tutti i dati Auditel ... libero.it