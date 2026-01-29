Aryna Sabalenka dice che le piacerebbe rivedere Serena Williams in campo. La numero 1 al mondo, fresca finalista agli Australian Open, ha commentato la possibilità di un suo ritorno, anche se la stessa Williams ha poi smentito di aver deciso di riprendere a giocare. La tensione resta alta tra le due campionesse, e i tifosi si chiedono se la leggenda del tennis tornerà in campo presto.

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, si è qualificata per la finale degli Australian Open 2026 di tennis: in conferenza stampa le è stato chiesto un parere circa il possibile rientro agonistico di Serena Williams, ipotesi rilanciata dopo l’inserimento della statunitense nella lista degli atleti che devono essere reperibili per controlli antidoping, ma in seguito smentita in prima persona dalla stessa tennista nordamericana. La bielorussa ha così commentato l’eventualità, che al momento non trova conferme: “ Ho sentito che sta godendosi la sua vita, e ciò che la rende felice, rende felice anche me. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serena Williams torna a giocare? Aryna Sabalenka: “Mi divertirebbe vederla”

