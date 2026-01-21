Australian Open 2026 Aryna Sabalenka liquida Bai Zhuoxuan ed approda al terzo turno

All'inizio degli Australian Open 2026, Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, ha superato facilmente Bai Zhuoxuan con un punteggio di 6-3 6-1 in circa un'ora e quindici minuti. Con questa vittoria, la tennista bielorussa si è qualificata per il terzo turno, dove affronterà una tra Anastasia Potapova e Emma Raducanu. La competizione prosegue con sfide di alto livello e aspettative per le prossime fasi del torneo.

La numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, liquida la qualificata cinese Bai Zhuoxuan, sconfitta con il netto score di 6-3 6-1 in un'ora ed un quarto di gioco, ed approda al terzo turno degli Australian Open 2026 di tennis, dove affronterà una tra la russa naturalizzata austriaca Anastasia Potapova e la britannica Emma Raducanu, testa di serie numero 28. Nel primo set l'avvio di Sabalenka è devastante, con la bielorussa che vince i primi nove punti giocati e poi altri otto consecutivi tra terzo e quinto game: la numero 1, con un parziale di 25 punti a 4, si porta sul 5-0 grazie ai break a zero ottenuti nel secondo e nel quarto gioco.

