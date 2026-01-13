Rigenerazione di Santa Maria Novella | Avanti con biblioteca piazza e caffetteria

La rigenerazione di Santa Maria Novella avanza con l’approvazione dei progetti di fattibilità per la nuova biblioteca civica, che includerà una caffetteria interna. L’intervento, per un investimento di 1,4 milioni di euro, prevede anche il restyling della piazza e la realizzazione di una biblioteca moderna e funzionale, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’area e a migliorare i servizi per la cittadinanza.

Via libera in giunta ai progetti di fattibilità tecnico-economica per e nuova biblioteca civica con caffetteria interna di Santa Maria Novella per una spesa complessiva di 1,4 milioni di euro. Con due delibere l’amministrazione procede nella realizzazione del progetto di rigenerazione urbana del complesso di santa Maria Novella. Con l’ultima giunta di dicembre hanno avuto via libera i progetti di fattibilità tecnico economica degli ambienti destinati ad ospitare la nuova biblioteca civica del complesso e dello spazio destinato a caffetteria, per risorse che sfiorano gli 1,5 milioni di euro derivanti da fondi PN metro Plus. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rigenerazione di Santa Maria Novella: "Avanti con biblioteca, piazza e caffetteria" Leggi anche: A Firenze arriva "ChristmARS", il Natale degli artigiani in Piazza Santa Maria Novella Leggi anche: Firenze: coppia truffata, minorenne trovato a Santa Maria Novella con 15mila euro di gioielli. Denunciato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rigenerazione di Santa Maria Novella: Avanti con biblioteca, piazza e caffetteria. Rigenerazione di Santa Maria Novella: "Avanti con biblioteca, piazza e caffetteria" - economica per e nuova biblioteca civica con caffetteria interna di Santa Maria Novella per una spesa complessiva di 1,4 milioni di euro. lanazione.it

Luoghi di impegno e rigenerazione. Presso la Centrale di sollevamento di Santa Maria la Fossa a servizio del comprensorio irriguo di Carditello, abbiamo ospitato il Commissario per la bonifica della Terra dei Fuochi, Generale dei Carabinieri Vadala’, nell’am - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.