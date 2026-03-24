Capodanno Fiorentino arti e mestieri in piazza

Da firenzetoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, in piazza Santa Maria Novella, si svolge una manifestazione che dura tre giorni, dedicata agli antichi mestieri e all’artigianato locale. L’evento propone esposizioni e dimostrazioni di tecniche tradizionali, coinvolgendo artigiani che mostrano le proprie competenze. La manifestazione si inserisce nella celebrazione del Capodanno fiorentino, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento sulla cultura e le pratiche artistiche della città.

Dal 27 al 29 marzo in Santa Maria Novella. Iniziativa di Confartigianato Imprese Firenze e Confesercenti Firenze. In piazza Santa Maria Novella una tre giorni dedicata all’autenticità, alla riscoperta della tradizione, alla maestria artigiana. Confartigianato Firenze e Confesercenti Firenze insieme, per il quinto anno consecutivo, per celebrare il Capodanno Fiorentino e lo fanno valorizzando l’artigianato artistico ed il commercio di qualità con una mostra-mercato. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Firenze e fa parte della rassegna Settimana del Fiorentino, promossa dal Comune in occasione del Capodanno Fiorentino per promuovere e valorizzare le tradizioni cittadine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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