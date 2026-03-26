Durante la settimana nazionale per la prevenzione oncologica, Lilt Novara ha organizzato un evento presso il Castello di Novara intitolato

In occasione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica, Lilt Novara propone un appuntamento che unisce arte, cultura e sensibilizzazione sui corretti stili di vita. “Inizierò parlando del mito di Atena e del dono dell’ulivo – spiega Borlandelli – entrando nel clima della cultura mediterranea attraverso la pittura vascolare antica e alcune opere dei pittori realisti dedicate alla raccolta delle olive, un collegamento diretto con la Settimana della Prevenzione e con l’olio, prodotto simbolo della campagna. Nella seconda parte prenderò spunto dalle parole chiave legate al riconoscimento Unesco della Cucina italiana per parlare di... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Arte e prevenzione: al Castello di Novara “Tele imbandite” con Susanna Borlandelli

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Appuntamento sabato 28 marzo alle ore 11 al Circolo dei lettori, Sala delle Vetrate del Castello Sforzesco di Novara con "Tele imbandite: la cucina italiana nella storia dell’arte", conversazione con la storica dell'arte Susanna Borlandelli. L'evento è stato orga - facebook.com facebook