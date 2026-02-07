Arte e cura | tele di Treviso per alleviare l’attesa e la sofferenza in cardiochirurgia

Il reparto di cardiochirurgia dell’Ulss 2 di Treviso si veste di colori e speranza. Il maestro Walter Davanzo ha donato due sue opere per rallegrare la sala d’attesa. L’obiettivo è alleviare l’ansia di pazienti e familiari, offrendo un momento di serenità in un periodo spesso difficile. La presenza delle tele vuole essere un gesto di cura e solidarietà, un modo per rendere meno pesante l’attesa di chi affronta interventi delicati.

L’arte si fa prossima alla sofferenza, un gesto di generosità illumina la sala d’attesa della cardiochirurgia dell’Ulss 2 di Treviso: il maestro Walter Davanzo ha donato due sue opere, un omaggio volto a confortare e a portare un raggio di serenità a pazienti e familiari durante i momenti di attesa, spesso carichi di ansia e preoccupazione. La cerimonia di consegna si è svolta questo sabato 7 febbraio 2026, all’interno della Cittadella della Salute, un luogo simbolo della cura e dell’assistenza sanitaria nel territorio trevigiano. Le due tele, espressione dello stile fauve-espressionista che da decenni caratterizza la produzione di Davanzo, raffigurano scorci significativi della città di Treviso, una scelta che sottolinea il legame profondo dell’artista con la sua terra e con la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

