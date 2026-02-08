Bologna si fa città d’arte | domenica 8 febbraio tra mostre omaggi e dialogo tra scienza e creatività

Bologna si trasforma in una città d’arte domenica 8 febbraio. Tra mostre, omaggi e incontri tra scienza e creatività, la città si anima con eventi che puntano a coinvolgere residenti e visitatori. Dopo la White Art Night e Arte Fiera, il calendario culturale continua a offrire occasioni per scoprire nuove esposizioni e approfondire il rapporto tra arte e innovazione.

Bologna si prepara a una domenica all’insegna dell’arte e della cultura, proseguendo il percorso inaugurato con la White Art Night e dando seguito all’effervescenza di Arte Fiera. L’8 febbraio 2026, la città emiliana si trasforma in un palcoscenico diffuso, offrendo una serie di appuntamenti che invitano alla scoperta e alla riflessione, un’occasione per immergersi nel fermento creativo che caratterizza Art City. Dopo la frenesia della notte bianca, il ritmo si fa più disteso, ma non per questo meno intenso, con una programmazione ricca e variegata che spazia attraverso diverse discipline artistiche e luoghi suggestivi della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bologna Città Arte contemporanea in dialogo tra Venezia e Bologna: mostre che esplorano nuove forme espressive Si apre a Venezia la mostra collettiva *More Than This*, che mette in mostra le nuove forme dell’arte contemporanea. La scienza illumina il Natale a Napoli: a Città della Scienza un mese di eventi speciali tra arte, stelle e tradizione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bologna Città Argomenti discussi: Siamo tutti pedoni. A Bologna la città 30 è una politica win-win. L'intervista ad Andrea Colombo - FIAB; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Diritto alla Prevenzione: l’unità mobile odontoiatrica della Croce Rossa fa tappa a Bologna; In 6 licei su 9 vince il no all’ora di religione: i dati scuola per scuola. Bologna, sul patto per la sicurezza il Viminale alza la posta: «La proposta del sindaco Lepore? Iniziamo da un Cpr»Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco e il «patto repubblicano» proposto dal primo cittadino dem: «Partiamo da un Centro per le espulsioni in città per accorciare la filiera. Il governo è dis ... corrieredibologna.corriere.it Tram, Lepore: : Chi lo boicotta fa il male della cittàArriveremo in fondo. Chi boicotta il tram pensando di boicottare il sindaco forse non si accorge che prolungare i ... ilrestodelcarlino.it Tornare a casa o uscire di notte è per te fonte di ansia C'è una città che si sta impegnando a rendere le ore notturne più sicure per chi si muove. #Bologna ha introdotto #Nottambula, un modello innovativo di sicurezza urbana per tutelare chi esce o torna a ca facebook #Sicurezza. Bologna Città 30: pubblicato il report 2025, con cui si può tracciare un bilancio positivo che si traduce in un risparmio dei costi sociali da incidentalità stradale per la città di Bologna che sfiora i 66 milioni di euro. tinyurl.com/yp5xm6s x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.