Condannato a Benevento pensionato di Paternopoli per violenza su una bambina

Si è spento stamane, nell'aula del Tribunale di Benevento, il riverbero giudiziario di una vicenda che ha scosso la comunità di Paternopoli. Il collegio presieduto dal giudice Rotili, con i magistrati Monaco e Buono a latere, ha pronunciato la sentenza di condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di un pensionato di 76 anni, riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di una bambina di dieci anni. L'imputato, assistito dal legale Carmine Monaco, ha presenziato alla lettura del dispositivo. L'uomo si trova tuttora sottoposto alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari, eseguita nell'ottobre del 2024 dagli agenti del Commissariato di Ariano Irpino.