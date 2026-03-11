Ospiti non registrati e degrado nelle stanze momenti di tensione nell' hotel al momento del controllo

Nella notte tra martedì e mercoledì, una squadra congiunta di agenti della Municipale di Bellaria e carabinieri ha effettuato un controllo in un hotel locale. Durante l’ispezione sono stati trovati ospiti non registrati e segni di degrado nelle stanze, mentre in alcuni momenti si sono registrate tensioni tra il personale e le forze dell’ordine. La struttura ora rischia di essere chiusa.

Nella notte tra martedì e mercoledì un blitz congiunto della Municipale di Bellaria e dei carabinieri ha fatto emergere una struttura ricettiva cittadina che, adesso, rischia la chiusura. I controlli sono stati eseguiti nell'hotel Sidney dove, oltre alle forze dell'ordine, si sono presentati.