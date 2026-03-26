Arisa ha pubblicato su Instagram un messaggio rivolto all’ex Walter Ricci, poi ha deciso di rimuoverlo completamente. La cantante ha condiviso una dedica romantica, ma successivamente ha cancellato tutto dal suo profilo social. Nei giorni recenti, la vicenda ha attirato l’attenzione, creando un piccolo caso mediatico attorno alla sua comunicazione online.

Arisa fa una dedica romantica all’ex Walter Ricci, poi ci ripensa e su Instagram cancella tutto. La cantante in questi giorni è finita al centro di un piccolo giallo dopo Il messaggio di Arisa per l’ex Walter Ricci. Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo su Oggi, qualche giorno fa, in piena notte, Arisa sarebbe stata colta dalla nostalgia. La cantante avrebbe quindi dedicato un post sui social a Walter Ricci, noto jazzista e suo ex compagno. Una storia importante che, a quanto pare, l’artista non ha ancora superato. “L’ultimo bacio l’ho dato a te e sento ancora su di me la melodia delle tue labbra”, recitava il messaggio di Arisa destinato all’ex fidanzato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa, la dedica su Instagram all’ex Walter Ricci: prima scrive, poi cancella tutto

Articoli correlati

Arisa, il gesto per l’ex fidanzato rattrista: poi cancella tutto all’improvvisoDichiarazioni nette, scelte consapevoli e un presente vissuto all’insegna dell’indipendenza.

Tutti gli ex famosi di Arisa: da Giuseppe Anastasi a Walter RicciCantautori e volti noti del piccolo schermo figurano tra gli ex di Arisa, cantante che vedremo in gara da stasera al 76esimo Festival Di Sanremo con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Walter Ricci

Arisa ha un nuovo fidanzato dopo Walter Ricci?/ Le voci di ritorno di fiamma e il ‘mistero’ sulla liaisonFidanzato di Arisa, chi è: alcuni mesi fa sembrava finita con Walter Ricci ma qualcosa potrebbe essere cambiato. L’amore è spesso il centro della sua creazione musicale, ma cosa c’è nel quotidiano per ... ilsussidiario.net

Arisa e l’amore dopo la rottura da Walter Ricci: C’è una persona. Ai figli non penso più come primaArisa ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la rottura da Walter Ricci, annunciata a marzo e con cui pare ci fosse stato un ritorno di famma. La cantante ha fatto sapere a ... fanpage.it