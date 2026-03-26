Arisa il gesto per l’ex fidanzato rattrista | poi cancella tutto all’improvviso

Recentemente, una cantante ha attirato l’attenzione sui social con un gesto dedicato a un ex fidanzato, che poi ha cancellato improvvisamente. La cantante ha anche dichiarato di essere single e di preferire rimanere così, affermando di vivere il presente con indipendenza e consapevolezza.

Dichiarazioni nette, scelte consapevoli e un presente vissuto all’insegna dell’indipendenza. Arisa ha più volte ribadito di essere single e di voler restare tale, almeno per ora. Anche durante i giorni intensi trascorsi al Festival di Sanremo, l’artista non ha nascosto la sua nuova visione dei rapporti sentimentali, maturata dopo esperienze che l’hanno segnata. “Da sola sto da Dio. Ho capito che ho quest’allergia, non agli uomini ma alle relazioni tossiche”, ha confidato, chiarendo il suo desiderio di evitare legami che non siano autentici. A riaccendere i riflettori su quel capitolo sentimentale è stato un episodio recente, destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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