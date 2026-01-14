Corriere dello Sport – il Barcellona lo annuncia sui social poi cancella tutto

Il Corriere dello Sport ha annunciato sui social l’acquisto di Cancelo da parte del Barcellona, poi rimosso successivamente. La notizia ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, poiché si tratterebbe di un ritorno del giocatore nel club catalano, già presente nella stagione 2023-2024. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, alimentando speculazioni e curiosità sul futuro del calciatore e del trasferimento.

2026-01-13 16:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: L’acquisto di Cancelo al Barcellona, anzi il ritorno visto che il portoghese ha già indossato la maglia blaugrana nella stagione 2023-2024, è diventato un giallo. Sì perché il club catalano aveva annunciato sui propri profili social il terzino dall’Al-Hilal, con tanto di appuntamento per la presentazione ufficiale, salvo poi cancellare i post, come una sorta di dietrofront. Cosa è successo? I media spagnoli hanno provato a fare chiarezza e sono riusciti a svelare il mistero. Giallo Cancelo-Barcellona. Fonti vicine al Barcellona parlano di  documenti mancanti per “completare l’operazione del prestito di Cancelo dall’Al-Hilal fino alla fine della stagione”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

