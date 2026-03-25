Uomini e Donne coinvolge spesso anche i parenti dei protagonisti. E’ il caso di Alessio Rubeca, corteggiatore di Sara Gaudenzi. La sorella del ragazzo romano ha voluto intervenire sui social per scagliarsi contro Matteo Stratoti, con il quale c’è stata una pesante discussione andata in onda nella puntata del 24 Marzo 2026. Poi la ragazza ha alimentato nuove polemiche cancellando il contenuto. Grave segnalazione su Alessio Rubeca in seguito alla scelta La puntata andata in onda. Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 24 marzo 2026, è stato mostrato il confronto tra Matteo Stratoti, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Il corteggiatore ha espresso la sua delusione nei confronti della tronista, accusandola di avere un atteggiamento più “morbido” verso il suo rivale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, la sorella di Alessio contro Matteo: poi cancella tutto

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