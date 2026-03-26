Arezzo dedica una serie di eventi per commemorare il quattrocentenario dalla nascita di Francesco Redi, considerato il primo medico della famiglia Medici. La città natale di Redi ospita esposizioni, conferenze e mostre che approfondiscono la vita e le opere dello scienziato. La celebrazione si svolge con iniziative che coinvolgono istituzioni locali e culturali. Il calendario degli eventi si estende nelle prossime settimane.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Il Libro dei Ricordi, iniziato a compilare poco più che ventenne, per la prima volta esposto al pubblico; le illustrazioni che commissionava agli incisori del tempo; due vocabolari dell’Accademia della Crusca con glosse manoscritte; la storia della creazione degli occhiali; la segretissima ricetta del cioccolatte al gelsomino, una lavorazione con polvere di cacao, vaniglia, cannella e fiori freschi della durata di “dieci o dodici giorni”, tanto amata dal Granduca di Toscana Cosimo I, e persino un elogio ai vini della Toscana nato per una riunione scherzosa con accademici, che diventò poi una opera vera e propria. Sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo celebra Francesco Redi, il primo medico dei Medici, nel quadricentenario dalla nascita, nella sua città di origine

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