L' Accademia Petrarca celebra Francesco Redi a 400 anni dalla nascita 1626

L’Accademia Petrarca di Arezzo ha avviato una serie di eventi per festeggiare i 400 anni dalla nascita di Francesco Redi. La celebrazione, che si concluderà a dicembre, prevede mostre, incontri e presentazioni dedicate al famoso scienziato e scrittore nato nel 1626. La città si prepara a ricordare una figura fondamentale del Seicento italiano con iniziative che coinvolgono tutta la comunità.

L'Accademia vuole rinnovare gli onori dovuti a uno dei più grandi figli della Terra d’Arezzo e lo farà con un convegno internazionale che si terrà a dicembre, organizzato insieme alla Biblioteca Marucelliana di Firenze L’Accademia Petrarca celebra il quarto centenario della nascita di Francesco Redi (Arezzo, 18 febbraio 1626) con una serie di importanti iniziative che si concluderanno a dicembre. Il Redi fu di ingegno versatile e di cultura enciclopedica. Laureatosi a Pisa nel 1647 in Medicina e Filosofia, dal 1666 divenne archiatra mediceo, succedendo al padre, e visse sempre a Firenze fino alla morte (1697).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Accademia Petrarca L’omaggio a Francesco Redi per i quattrocento anni dalla nascita In occasione dei quattrocento anni dalla nascita di Francesco Redi, si rende omaggio a uno degli scienziati più innovativi del Seicento. L'omaggio a Pier Francesco Greci a cent'anni dalla nascita Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Accademia Petrarca L'Accademia Petrarca celebra Francesco Redi a 400 anni dalla nascita (1626)L'Accademia vuole rinnovare gli onori dovuti a uno dei più grandi figli della Terra d’Arezzo e lo farà con un convegno internazionale che si terrà a dicembre, organizzato insieme alla Biblioteca Maruc ... arezzonotizie.it L’Accademia Petrarca presenta le manifestazioni del mese di gennaioArezzo, 19 gennaio 2026 – L’Accademia Petrarca presenta le manifestazioni del mese di gennaio 2026. Venerdì 23 gennaio, alle ore 17,30, nella sede di via dell’Orto ad Arezzo, il dr. Valentino Minocchi ... lanazione.it Bel successo di Rigoletto ad Arezzo con i giovani dell Accademia fondazione Guido d Arezzo al teatro Petrarca. Domenica altra recita. Portare al debutto giovani di valore e’ sempre una grande esperienza soprattutto se supportati da due professionisti come - facebook.com facebook #LepaledellaCrusca La pala di Pier Francesco Giovanni, l'Annebbiato (accademico dal 1590), ha motto "Così nulla sen' perde" (Petrarca, Canzoniere, 125.75) e un cespo di spighe annebbiate. Le pale nel sito dell'Accademia: accademiadellacrusca.it/it/pale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.