Auto si schianta contro un' altra vettura in sosta ed una impalcatura | il video

Nella notte a Trinità di Sala Consilina, un’auto ha prima urtato una vettura in sosta e poi ha colpito un’impalcatura. Dopo l’incidente, il conducente si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e a cercare il responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti. La scena è stata ripresa in un video che sta facendo il giro sui social.

Incidente nella notte a Trinità di Sala Consilina, dove un'auto ha colpito un'altra vettura in sosta e una impalcatura e poi è andata via. Alla guida un giovane che però una volta resosi conto dell'accaduto e superato soprattutto lo choc si è presentato ai carabinieri per auto denunciarsi. .🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Trinità di Sala Consilina

A Ancona, lungo via del Fornetto, un incidente ha coinvolto un'auto che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro veicoli in sosta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trinità di Sala Consilina

Argomenti discussi: Padova, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: muore a 22 anni; Si schianta con l’auto contro un albero, grave un uomo di 56 anni; Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due ragazzi morti in un incidente con l'Audi; Nuoro: auto si schianta contro la rotonda, traffico in tilt.

Viale Mentana, auto si schianta contro un albero: morto un ragazzoNon c'è stato nulla da fare, l'impatto contro il platano è stato fatale. Questa notte, verso l'una, un'auto è finita contro un albero lungo viale Mentana. Immediato l'arrivo del 118, che ha cercato di ... gazzettadiparma.it

Incidente fatale a Saronno: auto si schianta contro un albero, morti due 20enniGrave incidente notturno a Saronno: due giovani hanno perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero. notizie.it

Tragedia a Capodichino: accosta con l'auto, riparte e si schianta contromano facebook

Auto con tre persone a bordo esce di strada e si schianta: elicottero in campo #in evidenza x.com