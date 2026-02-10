Quarant’anni fa, a Palermo, si aprì il primo Maxiprocesso contro la mafia. Per la prima volta, i giudici colpirono la mafia come organizzazione, non solo singoli criminali. L’udienza del 10 febbraio 1986 segnò una svolta nella lotta alla criminalità organizzata in Italia.

Quarant’anni fa, il 10 febbraio 1986, si svolse a Palermo – davanti alla Corte d’assise – la prima udienza del Maxiprocesso contro vari mafiosi appartenenti a Cosa nostra. Un processo di proporzioni enormi, maxi appunto. Con 475 imputati e 200 avvocati difensori; e con un numero elevatissimo di capi d’accusa (associazione mafiosa, traffico di droga, rapine, estorsioni, 120 omicidi e altro ancora). Per permettere lo svolgimento del maxiprocesso fu costruita all’interno del carcere dell’Ucciardone di Palermo un’apposita aula bunker. Maxi il processo, come maxi era stata l’impunità di cui la mafia aveva prima di allora goduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxiprocesso, una rivoluzione nella storia giudiziaria italiana: per la prima volta si colpì la mafia in quanto tale

Approfondimenti su Maxiprocesso Palermo

Per la prima volta nella storia, il Mondiale per club di volley femminile vedrà una finale tutta italiana: Conegliano affronta Scandicci.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Maxiprocesso Palermo

Argomenti discussi: Blog | 40 anni dal Maxiprocesso: quando Falcone e Borsellino sfidarono Cosa Nostra; Processi di mafia, rivoluzione e contro-rivoluzione; Il maxiprocesso, 40 anni dopo. La migliore eredità: uscire dall’emergenza.

Il Maxiprocesso fa 40 anni, Cracolici: Ricordiamoci cosa era diventata Palermo, tenere alta la tensione civileIl 10 febbraio 1986 si celebrava la prima udienza. Il presidente della commissione Antimafia all'Ars: La memoria è uno strumento. Domani Pietro Grasso tornerà nell’aula bunker dell’Ucciardone dove v ... palermotoday.it

Martedì 10 febbraio, ore 18, in Sala Buzzati IL CORRIERE RACCONTA PALERMO, 1986: IL MAXIPROCESSO A COSA NOSTRA "Il Corriere racconta" è un progetto di podcast registrati dal vivo di Fondazione Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. facebook