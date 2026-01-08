Scoperta dai ricercatori universitari Cloud-9 la prima galassia fantasma della storia

Ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca, guidati da Alejandro Benitez-Llambay, hanno individuato la prima galassia

Scoperta la prima “galassia fantasma”: la firma è dell’Università Bicocca - 9, è un nuovo tipo di oggetto cosmico: una nube di gas priva di stelle e dominata dalla materia oscura, residuo primordiale della formazione delle galassie ... msn.com

Hubble scopre Cloud-9, il nuovo oggetto astronomico che non dovrebbe esistere - 9 è il primo oggetto astronomico di un tipo finora mai osservato: una nube senza stelle, dominata dalla materia oscura, individuata grazie al telescopio ... fanpage.it

