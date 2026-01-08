Scoperta dai ricercatori universitari Cloud-9 la prima galassia fantasma della storia
Ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca, guidati da Alejandro Benitez-Llambay, hanno individuato la prima galassia
Un alone di materia scura senza stelle. È quello che è riuscito a trovare osservando il cielo col telescopio spaziale Hubble Alejandro Benitez-Llambay, ricercatore del dipartimento di fisica dell'Università di Milano-Bicocca, scoprendo così a 14 milioni di anni luce dalla terra la prima galassia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Cloud-9 è la prima 'galassia fantasma' senza stelle: la scoperta firmata Bicocca
Leggi anche: Scoperta la prima “galassia fantasma”: la firma è dell’Università Bicocca
Scoperta dai ricercatori universitari Cloud-9, la prima galassia fantasma della storia - È quello che è riuscito a trovare osservando il cielo col telescopio spaziale Hubble Alejandro Benitez- monzatoday.it
Scoperta la prima “galassia fantasma”: la firma è dell’Università Bicocca - 9, è un nuovo tipo di oggetto cosmico: una nube di gas priva di stelle e dominata dalla materia oscura, residuo primordiale della formazione delle galassie ... msn.com
Hubble scopre Cloud-9, il nuovo oggetto astronomico che non dovrebbe esistere - 9 è il primo oggetto astronomico di un tipo finora mai osservato: una nube senza stelle, dominata dalla materia oscura, individuata grazie al telescopio ... fanpage.it
[Fuori tema.] Una scoperta storica sta cambiando per sempre il mondo della medicina: per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a restituire l’udito naturale a persone con danni permanenti, grazie a un’iniezione di cellule staminali direttamente nell’orecchio i facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.