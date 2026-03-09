Ex ArcelorMittal di Luogosano | presidio davanti alla Prefettura

Davanti alla Prefettura si è tenuto un presidio organizzato da rappresentanti dei sindacati FIM, FIOM, UILM e UGLM in risposta alla chiusura dello stabilimento ex ArcelorMittal di Luogosano. I sindacalisti hanno richiesto aggiornamenti sulla situazione, la convocazione di un tavolo istituzionale e la reindustrializzazione del sito. La protesta ha coinvolto lavoratori e rappresentanti sindacali, che si sono riuniti per chiedere risposte concrete.

FIM, FIOM, UILM e UGLM chiedono aggiornamenti, tavolo istituzionale e reindustrializzazione del sito. A un anno dalla chiusura dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano, le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM e UGLM, insieme ai lavoratori, promuovono un presidio davanti alla Prefettura per mantenere alta l'attenzione delle istituzioni - Regione e Governo - su una vertenza che, ad oggi, non ha ancora trovato una soluzione. La chiusura del sito produttivo ha generato forti difficoltà e criticità per i 32 lavoratori coinvolti e per le loro famiglie. In più occasioni la vertenza sembrava vicina a una soluzione concreta, ma ogni tentativo non si è poi realizzato, alimentando prima speranze e poi delusione per il mancato raggiungimento di risultati.