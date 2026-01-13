Ex ArcelorMittal i sindacati al fianco dei lavoratori per la reindustrializzazione di Luogosano

Le rappresentanze sindacali della FIM e della FIOM nelle aziende metalmeccaniche della provincia sostengono con fermezza la richiesta dei lavoratori della ex ArcelorMittal di rilanciare la reindustrializzazione del sito di Luogosano, evidenziando l'importanza di preservare l’occupazione e sostenere lo sviluppo economico locale attraverso un percorso condiviso.

Le RSU della FIM e della FIOM di tutte le aziende metalmeccaniche della provincia esprimono il loro pieno e convinto sostegno alla battaglia dei lavoratori della ex Arcelor per la reindustrializzazione del sito di Luogosano.La loro battaglia è la battaglia di tutti noi.È una battaglia di dignità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

