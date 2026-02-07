Sardegna | tra Carnevale sport cultura e salute un weekend ricco di eventi in tutta l’isola
Il fine settimana in Sardegna si presenta come un vero e proprio mosaico di eventi. In tutta l’isola si susseguono feste carnevalesche, gare sportive, iniziative culturali e incontri dedicati alla salute. Una settimana intensa per chi vuole vivere l’isola tra tradizioni e divertimento.
Il fine settimana in Sardegna si preannuncia un mosaico di eventi, dalle tradizioni carnevalesche alle competizioni sportive, passando per iniziative culturali e momenti dedicati alla salute e alla riflessione. Un calendario ricco, che spazia dal cuore del Montis Barigadu alla costa siniscola, con un particolare sul territorio oristanese, come emerge dal programma eventi di. Samugheo si prepara ad accogliere la grande festa di A Maimone, un appuntamento atteso che promette di colorare le strade con la gioia e l’allegria tipiche del Carnevale sardo. Parallelamente, Santu Lussurgiu celebra il canto corale sardo e le tradizioni del Carnevale con “Cantigos in Carrela”, un evento che mira a preservare e valorizzare il patrimonio immateriale dell’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu
Arte, cultura e Carnevale. Weekend di eventi per tutti
#Nati-per-Leggere- Nati-per-la-Musica || Inizia febbraio con un fine settimana pieno di iniziative per tutte le età.
Cultura: tra scienza, musica e arte, a Roma fine settimana ricco di eventi
A Roma, questo penultimo fine settimana di gennaio propone un calendario di eventi dedicati alla cultura, tra scienza, musica e arte.
