Aprile ' ricchissimo' alla Reggia | tutti gli appuntamenti del mese

A partire da aprile, la Reggia di Caserta propone una serie di eventi e iniziative dedicate ai visitatori. Il Museo del Ministero della Cultura ha programmato numerosi appuntamenti nel corso del mese, coinvolgendo un pubblico vario e interessato. La programmazione si concentra sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con attività organizzate nel rispetto delle normative vigenti.

Aprile dolce dormire. non alla Reggia di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura è al lavoro per offrire ai suoi visitatori un mese ricco di bellezza. Si inizia il 5 aprile, Santa Pasqua, con la Domenica al Museo a ingresso gratuito nei luoghi della cultura del MiC. Come di consueto per queste giornate, una quota dei biglietti sarà distribuita online sulla piattaforma Ticketone (a partire dalle ore 11 del 30 marzo), fino a esaurimento, e in cassa presso la biglietteria di Carlo di Borbone dalle 8.30 del 5 aprile, fino al termine della disponibilità. Saranno chiusi il Teatro di Corte, la mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e L'Europa" e il Giardino Inglese. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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