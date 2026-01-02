Ternana un mese di fuoco | tutti gli appuntamenti dentro e fuori dal campo In ballo il futuro delle Fere
La Ternana si prepara a un mese intenso, tra sfide sul campo e decisioni strategiche fuori dal terreno di gioco. Con l’ingresso in carica del nuovo direttore dell’area tecnica Diego Foresti, l’obiettivo è consolidare il futuro della squadra attraverso interventi mirati sul mercato. Un periodo di cambiamenti e di attenzione, in cui ogni passo sarà determinante per il percorso delle Fere.
Un inizio anno di fuoco per la Ternana, non solo dal punto di vista prettamente calcistico. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti è ufficialmente operativo e si occuperà anche di mercato (in entrata ed uscita). La sessione ha aperto venerdì 2 gennaio e chiuderà il prossimo 2 febbraio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Ternana tra penalizzazione, sorteggio delle semifinali e ‘rivoluzione’ societaria: due giorni di ‘fuoco’ per le Fere
Leggi anche: Ternana, tra penalizzazione e sorteggio delle semifinali la ‘rivoluzione’ societaria: due giorni di ‘fuoco’ per le Fere
Ternana, Alexis Ferrante MVP di dicembre del Girone B - L’attaccante della Ternana Calcio è stato eletto MVP del mese di dicembre del Girone B dalla Lega Pro ... ternananews.it
IL 2025 ROSSOBLÙ Fino a Capodanno , una prima pagina della Gazzetta per ogni mese del 2025 che sta per concludersi. Novembre: Samb-Ternana 0-0 (15 novembre 2025) - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.