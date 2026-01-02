Ternana un mese di fuoco | tutti gli appuntamenti dentro e fuori dal campo In ballo il futuro delle Fere

La Ternana si prepara a un mese intenso, tra sfide sul campo e decisioni strategiche fuori dal terreno di gioco. Con l’ingresso in carica del nuovo direttore dell’area tecnica Diego Foresti, l’obiettivo è consolidare il futuro della squadra attraverso interventi mirati sul mercato. Un periodo di cambiamenti e di attenzione, in cui ogni passo sarà determinante per il percorso delle Fere.

IL 2025 ROSSOBLÙ Fino a Capodanno , una prima pagina della Gazzetta per ogni mese del 2025 che sta per concludersi. Novembre: Samb-Ternana 0-0 (15 novembre 2025) - facebook.com facebook

