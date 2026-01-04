Domenica al Museo boom di visite per la Reggia di Caserta

Domenica al Museo ha registrato un grande afflusso alla Reggia di Caserta, con oltre undicimila visitatori. L'iniziativa, che offre l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese nei musei e nei parchi archeologici statali, permette al pubblico di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale italiano in modo accessibile e diffuso. Un momento di visita che conferma l’interesse e l’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio storico.

Sono stati oltre undicimila i visitatori che oggi hanno varcato gli accessi della Reggia di Caserta nell'ambito dell'iniziativa Domenica al Museo con accesso gratuito la prima domenica di ogni mese nei musei e nei parchi archeologici statali. Il sito si conferma come uno dei più attrattivi a livello nazionale classificandosi al quarto posto come visite giornaliere. I dati del 4 gennaio Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 15.000; Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 13.892; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 11.361; Reggia di Caserta 11.

