Oltre 11mila visitatori alla Reggia di Caserta | è il quinto monumento più visitato della ' Domenica al Museo'

La Reggia di Caserta si conferma tra le mete più visitate d’Italia, con oltre 11.000 visitatori durante la 'Domenica al Museo'. Questo risultato sottolinea l'interesse crescente verso il patrimonio culturale nazionale e l'importanza di iniziative gratuite promosse dal Ministero della Cultura. La partecipazione testimonia l’apprezzamento per uno dei monumenti più rappresentativi della storia e dell’arte italiana.

La Reggia di Caserta ricomincia l’anno da dove lo aveva terminato. Sono stati 11021 i visitatori che hanno scelto il plesso vanvitelliano per trascorrere la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei, gallerie e parchi archeologici nella. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Oltre 11mila visitatori alla Reggia di Caserta: è il quinto monumento più visitato della 'Domenica al Museo' Leggi anche: Oltre 200mila visitatori per la domenica gratis al museo: Reggia di Caserta sul podio Leggi anche: Domenica al Museo, 12771 ingressi alla Reggia di Caserta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Reggia di Caserta, oltre 1 milione di visitatori nel 2025 e cantieri Pnrr per 25 milioni - Il 2025 ha allargato il perimetro della Reggia di Caserta: nuovi spazi aperti al pubblico, ambienti restituiti alla loro identità originaria, restauri e ... pupia.tv

REGGIA DI CASERTA - Un 2025 di conquiste e oltre un milione di ingressi, restauri, nuove aperture e proiezione internazionale e un futuro solido per il Patrimonio UNESCO - Il 2025 è stato ancora una volta un anno di conquiste per il Museo: nuovi spazi aperti al pubblico, ambienti restaurati, grandi progetti avviati grazie ai fondi PNRR, iniziative cult ... msn.com

Reggia di Caserta, il 2025 da record: oltre un milione di visitatori e cantieri strategici aperti - Caserta – Oltre un milione di visitatori in dodici mesi, nuovi spazi restituiti al pubblico, grandi interventi strutturali finanziati dal PNRR e una ... cronachedellacampania.it

