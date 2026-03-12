Il campo di tulipani vicino a Milano dove i fiori si raccolgono da soli

A Cesate, nel Milanese, tra pochi giorni riapre Tuligram, un campo di tulipani dove i visitatori possono raccogliere i fiori direttamente dai filari. L'apertura è prevista per una data ancora da definire. La zona si prepara ad accogliere i visitatori che potranno vivere un’esperienza di raccolta spontanea dei tulipani. La struttura resta aperta fino a nuovo avviso, offrendo un’occasione per chi ama la natura e i fiori.

A Cesate, tra Milano e Saronno, riapre il campo di Tuligram: mette a disposizione oltre 250 varietà di fiori che i visitatori possono raccogliere autonomamente con la formula "u-pick" Tra pochi giorni (non c'e' ancora una data esatta) a Cesate (Milano) riapre Tuligram, un campo di tulipani dove i visitatori possono raccogliere i fiori direttamente dai filari. L’azienda è una realtà a conduzione familiare che opera nel settore agricolo da oltre cinquant’anni e ha sede in via Verdi 71, in un’area di pianura tra Milano e Saronno. Il progetto è nato dall'iniziativa di due amici cresciuti nell'hinterland milanese con l'obiettivo di creare un'attività legata alla sostenibilità e alla natura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un mare di tulipani a due passi da Milano: riapre il campo dove si può fare anche l'aperitivo tra i fioriTulipani, dove raccoglierli vicino a Milano? Per il settimo anno consecutivotorna il campo di Groppello (Bergamo), non lontano da Milano.

Ranuncoli e tulipani bianchi di Madama Fiori per la cena inaugurale di Milano-Cortina 2026

Tulipani Italiani 2026, campo fiorito ad AreseAnche nella primavera 2026 riapre al pubblico Tulipani Italiani, l'ormai storico u-pick garden a due passi da Milano con centinaia di migliaia di tulipani colorati, tra i quali chiunque può passaggiar ... mentelocale.it

I tulipani di QuindiciperticheUn appuntamento che ormai segna l’inizio della primavera e richiama ogni anno migliaia di visitatori. La distesa fiorita si trova in una cornice unica: nel parco della splendida Villa Arcivescovile di ... milanotoday.it

