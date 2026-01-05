Il giardino di tulipani della Terrazza Mascagni, parte del progetto Wander and Pick, torna in città per la primavera. Dopo aver decorato piazza Brin lo scorso anno, questa iniziativa porta nuovamente in città un suggestivo spazio di fioritura, offrendo un angolo di Olanda nel cuore urbano. Un’occasione per ammirare la bellezza naturale dei tulipani e vivere la stagione in modo tranquillo e raffinato.

Il giardino di tulipani del progetto Wander and Pick, che lo scorso anno aveva abbellito piazza Brin davanti alla chiesa di San Jacopo e alla Baracchina Bianca, quest'anno si trasferisce alla Terrazza Mascagni. In questi giorni è iniziata la messa a dimora dei bulbi di rare e antiche varietà di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Giardino di tulipani alla Terrazza Mascagni, in primavera la fioritura: "Avremo ancora la nostra Olanda in città"

