Perdersi in una distesa di oltre 150mila tulipani | ecco quando apre il grande campo colorato

Un grande campo di tulipani, con oltre 150mila fiori, apre le sue porte. La superficie si estende su un’area pari a quattro campi da calcio, creando un paesaggio ricco di colori e profumi. L’apertura è prevista per una data specifica, e l’accesso è consentito a visitatori di tutte le età che vogliono immergersi in questa vasta esplosione di fiori.

Perdersi in una distesa colorata grande quanto quattro campi da calcio circondati da 150mila tulipani. Non è un sogno, ma una realtà. È tutto pronto: i primi 70mila tulipani sono già fioriti ed entro il fine settimana saranno 150mila i tulipani sbocciati. Domani, martedì 17 marzo, alle 10 aprirà il campo Tulipani Italiani di Arese, alle porte della Brianza. Fino al 20 marzo l'ingresso sarà gratuito perché il campo sarà ancora poco fiorito. Dal 21 marzo serve un buono di ingresso. I buoni di ingresso Open da Arese e Grugliasco (dove è presente l'altro campo di Tulipani Italiani) sono (temporaneamente) disponibili a questo link. Prossimamente saranno disponibili solo i buoni di ingresso giornalieri (nei weekend affollati anche con fasce orarie). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Così hanno decretato gli dèi. Che, nel perdersi, ciascuno possa ritrovare se stesso. Omero,Odissea - facebook.com facebook

Affronto le tempeste attraversandole nel mio cammino, e quando tutto sembra perdersi seguo il cuore ritrovando la via, perché so, che sempre, oltre ogni burrasca rinasce il sole #Buongiorno #13marzo #NoiSiamoIlDestino #LimponderabileFragilitàDellEsisten x.com