I fiori e la cena al ristorante i classici per San Valentino

Questa sera, molte coppie si sono date appuntamento nei ristoranti di tutta Italia per celebrare San Valentino. Tra fiori, soprattutto rose rosse, e cene in locali tradizionali, la giornata si conferma un momento di festa e di affetto. Le strade si sono riempite di colori e di sorrisi, mentre i ristoranti hanno registrato un aumento di prenotazioni. Un modo semplice, ma sempre speciale, per dimostrare il proprio amore.

Un bel mazzo di fiori, e se son rose rosse anche meglio. E poi la cena fuori, in un ristorante tradizionale. Ecco serviti i classici per San Valentino. Per celebrare il 14 febbraio oltre 9 milioni di italiani sceglieranno un omaggio floreale, dice Assofioristi Confesercenti a LaPresse. Ma poi la festa degli innamorati passa anche alle gioie culinarie, osservano i ristoratori che si aspettano una spesa di 35 euro a persona. Per i fioristi a dominare la giornata resta la rosa, quella rossa in testa: da sola vale circa il 50% del volume d'affari di San Valentino. Subito dopo si consolida il tulipano, in forte crescita negli ultimi due anni e in particolare quest'anno, ormai stabilmente al secondo posto tra i fiori più richiesti.

