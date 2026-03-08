Appuntamento con i grandi classici al Ristorante svedese

Al Ristorante svedese di Ikea, i bambini potranno vivere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della fantasia, immergendosi nei grandi classici dei cartoni animati più popolari. L’occasione è rivolta alle famiglie che desiderano trascorrere del tempo insieme in un ambiente pensato per i più piccoli, con attività legate ai personaggi più amati. L’evento si svolge durante un appuntamento dedicato ai grandi classici dell’animazione.

Appuntamento a Ikea con i bambini per un pomeriggio di divertimento e fantasia.Al Ristorante svedese i piccoli rivivranno i grandi classici dei cartoni animati più amati.Inoltre, potrai gustare un delizioso aperitivo ad un prezzo speciale e avere una deliziosa merenda in omaggio.

