Questa mattina il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il bilancio di previsione per il 2026. La seduta è stata tesa, con scontri tra maggioranza e opposizione sulle priorità economiche. La discussione si è protratta a lungo prima di arrivare al voto finale.

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2026 della Regione Piemonte è stato formalmente approvato dal Consiglio regionale, dopo una seduta caratterizzata da tensioni politiche tra maggioranza e opposizione. L’approvazione, avvenuta a maggioranza, ha segnato l’ultimo passo di un iter che ha visto confronti serrati su temi strategici come la ripartizione delle risorse, gli investimenti infrastrutturali e le priorità economiche per il prossimo triennio. La giunta guidata da Alberto Cirio ha presentato un documento che prevede un aumento del 3,2% della spesa pubblica rispetto al 2025, con un rafforzato su trasporti, innovazione e sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi europei per la transizione energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio regionale approvato, tensioni tra maggioranza e opposizione sulle priorità economiche

Approfondimenti su Bilancio Regione Piemonte

Questa mattina il Consiglio regionale del Piemonte si è riunito di nuovo, con il presidente Davide Nicco che ha convocato l’assemblea anche per domani.

Lunedì sera, in consiglio comunale, è stato approvato il bilancio 2026 del Comune di Faenza, presentato dall’assessora Denise Camorani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bilancio Regione Piemonte

Argomenti discussi: Il bilancio della Regione Piemonte riapre le tensioni fra partiti in maggioranza e anche in opposizione; Dal bilancio preventivo 2026-2028 della Regione investimenti, servizi e risanamento; Finanziaria 2026 approvata tra assenze e tensioni in Aula; Regione Campania, quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta Fico.

Il consiglio regionale approva un bilancio senza trucchi... O forse sìNel voto sul bilancio 2026-2028 il presidente rispedisce al mittente le accuse di carte truccate e riaccende lo scontro con il centrosinistra ... giornalelavoce.it

Il bilancio della Regione Piemonte riapre le tensioni fra partiti in maggioranza e anche in opposizioneIl lodo Asa fa bisticciare nuovamente Fratelli d'Italia e Lega. Mancanza di concordia anche a sinistra Proseguono i lavori in Consiglio regionale del Piemonte: il suo presidente, Davide Nicco, ha conv ... torinotoday.it

Bilancio regionale approvato tra polemiche: il Piemonte dovrà versare 108 milioni allo Stato facebook

#openCRT Parco regionale della Maremma: ok dell’Aula al Bilancio di esercizio 2024 x.com