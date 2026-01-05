Neve e gelo sulla rete ferroviaria Rfi gruppo Fs attiva il sistema di gestione preventiva
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato il Piano neve e gelo su tutta l’infrastruttura ferroviaria. Questa misura preventiva mira a gestire eventuali criticità causate da neve, gelo e ghiaccio, assicurando la continuità del servizio ferroviario nazionale e riducendo i rischi per utenti e operatori. L’adozione di tale sistema permette di intervenire tempestivamente e mantenere l’efficienza della rete durante le condizioni meteorologiche avverse.
E’ attivo su tutta l’infrastruttura il Piano neve e gelo di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) per gestire in modo efficace eventuali criticita’ legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria nazionale, garantendo la continuita’ del servizio. Il Piano entra in azione sulla base dei bollettini meteo e degli avvisi di avverse condizioni meteo diramati dal dipartimento della Protezione civile e dalle strutture territoriali competenti e si articola in un sistema di fasi operative progressive, pensate per adeguare tempestivamente l’organizzazione della rete all’intensita’ degli eventi atmosferici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: “A –110° il corpo si attiva, lo choc termico rafforza il sistema immunitario e attiva il metabolismo”: tutti i benefici della crioterapia, l’ultima ossessione delle star. Abbiamo provato per voi la “cabina del gelo”, ecco come funziona
Leggi anche: RFI (Gruppo Fs), passante AV di Firenze: “Marika” ha raggiunto la nuova stazione AV di Belfiore
Meteo, prima vera nevicata del 2026 ad Amsterdam: aria artica e temperature sotto zero | VIDEO; Allerta Meteo nel Regno Unito, bufere di NEVE e GELO artico paralizzano il Paese.
Neve e gelo in arrivo: attivato il Piano Neve di Ferrovie dello Stato - Rafforzamento dei presìdi straordinari nei nodi più sensibili della rete, in particolare nelle grandi aree urbane e metropolitane. italiaoggi.it
Autostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire - Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. nordest24.it
Maltempo: neve e gelo sull’Italia – Foto e Video - Mare agitato per una forte mareggiata, che si è abbattuta sulle coste della Liguria, Genova, 17 gennaio 2016. panorama.it
Neve in pianura e gelo, arriva la svolta meteo delle Befana: cosa succede tra 6 e 7 gennaio x.com
Telequattro Trieste. . TRIESTE | IN ARRIVO GELO E NEVE A BASSA QUOTA: PRONTO IL PIANO DEL COMUNE – In vista del peggioramento del meteo, con il possibile arrivo, già da domani, di precipitazioni nevose a bassa quota, a Trieste è pronto a scattar - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.