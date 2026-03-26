Oggi è l’ultimo giorno disponibile per presentare la domanda per l’APE sociale 2026. Chi desidera richiedere questa forma di pensione anticipata deve inviare la richiesta entro la fine della giornata. I moduli possono essere inviati tramite i canali telematici ufficiali, seguendo le procedure indicate dagli enti previdenziali. La finestra temporale per l’accesso sta per chiudersi, richiedendo un’azione immediata a coloro interessati.

Il tempo a disposizione per accedere all'anticipo pensionistico agevolato sta per esaurirsi. Chi rientra nelle categorie tutelate e desidera uscire dal mondo del lavoro nel corso dell'anno, deve agire immediatamente: la finestra per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni scade proprio oggi. L’APE Sociale non è una pensione vera e propria, ma un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni). Vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere per non perdere questa opportunità. Per l'anno 2026, l'APE Sociale è riservata a specifiche categorie di lavoratori che si trovano in condizioni di particolare difficoltà o che svolgono mansioni logoranti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - APE sociale 2026: oggi l’ultimo giorno per la domanda. Come inviarla in extremis

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