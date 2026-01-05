Ape Sociale 2026 | come funziona chi può accedere e quando presentare la domanda

L'Ape Sociale 2026 rappresenta un'opzione per i lavoratori in condizioni di particolare difficoltà, consentendo di accedere anticipatamente alla pensione. In questa guida, si illustra come funziona il meccanismo, chi può beneficiarne e le scadenze per la presentazione della domanda, offrendo informazioni chiare e precise per orientarsi nel processo.

L'Ape Sociale sarà confermata anche nel 2026, offrendo un sostegno economico a lavoratori in difficoltà che vogliono anticipare l'uscita dal lavoro. La misura coinvolgerà circa 24 mila persone, con precise finestre temporali per presentare la domanda e requisiti dettagliati per l'accesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

