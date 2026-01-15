Pensioni anticipate 2026 | al via l’Ape Sociale requisiti e come presentare la domanda

A partire dal 2026, si apre la possibilità di accedere alla pensione anticipata tramite l’Ape Sociale. In questa guida, vengono illustrati i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, offrendo informazioni chiare e aggiornate per chi desidera pianificare il proprio futuro previdenziale con attenzione e precisione.

Con l'avvio del nuovo anno entra nel vivo il percorso per l'accesso alla pensione anticipata nel 2026. A seguito delle scelte operate dalla Legge di Bilancio, l' Ape Sociale resta l'unico strumento disponibile per uscire dal lavoro prima dei requisiti ordinari, dopo la mancata proroga di Quota 103 e Opzione Donna. L'INPS ha ufficializzato l'apertura delle domande con il messaggio n. 128 del 14 gennaio, comunicando l'aggiornamento dei sistemi informatici necessari alla gestione delle richieste. I lavoratori e le lavoratrici che maturano i requisiti previsti possono quindi procedere con la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso.

