Ieri in Campania | spara alla moglie nel Sannio 45enne in gravi condizioni

Ieri in un paese del Sannio, un uomo di 45 anni ha sparato alla moglie e ora si trova in gravi condizioni. L’episodio ha scosso la comunità locale. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione, mentre i carabinieri hanno già sequestrato l’arma del delitto. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto stretta osservazione. La dinamica resta da chiarire, ma la brutale scena ha lasciato senza parole molti residenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 2 febbraio 2026. Avellino – “ Nemmeno la frana ci ha fermato. Non ha fermato l’incontro tra persone diverse che si ritrovano attorno a Mamma Schiavona che ci guida a costruire un mondo migliore, a farci incontrare e non dividere. Perchè per la Madonna di Montevergine siamo tutti uguali”. E’ un forte monito quello che lancia Don Vitaliano Della Sala in occasione della Candelora 2026 che quest’anno si è svolta in maniera diversa rispetto alla tradizione. ( LEGGI QUI ) Benevento – In merito al tentato femminicidio a Paduli, commesso nella tarda mattinata di ieri, in Contrada Femmina Arsa, la persona indagata è stata tratta in arresto e associata presso la casa circondariale di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Un uomo ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, nel Beneventano.

È successo questa mattina a Paduli, in provincia di Benevento.

