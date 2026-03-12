Un nuovo progetto prevede l’uso di braccialetti smart per monitorare gli anziani che, pur non essendo autosufficienti, mantengono un certo livello di autonomia. L’obiettivo è garantire che possano vivere in modo più sicuro e controllato, sfruttando tecnologie che permettono di tenere sotto osservazione le loro condizioni. Il progetto coinvolge diversi enti e mira a migliorare la qualità della vita di questa fascia di popolazione.

Invecchiare in salute, salvaguardando il più al lungo possibile una buona condizione di autonomia: si tratta di obiettivi importanti, che si articolano, inevitabilmente, in percorsi complessi. È in questo ambito che si colloca il progetto denominato ‘ Autonomia degli anziani non autosufficienti ’ e presentato ieri in municipio. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Welfare e Sussidiarietà del Comune di Forlì, in collaborazione con le altre 14 amministrazioni comunali del comprensorio, prevede la distribuzione, all’interno di un bacino di utenti selezionati dall’Unità di valutazione geriatrica della Ausl, di ‘ braccialetti smart ’, che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non autosufficienti ma autonomi. Il progetto: braccialetti smart per tenere monitorati gli anziani

