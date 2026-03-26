Antonio Mura è stato nominato nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia, sostituendo l’ex pubblico ministero di Roma. La nomina è stata comunicata ufficialmente e Mura è ritenuto una figura apprezzata a livello istituzionale. La sua designazione segue una decisione del governo e risponde a una riorganizzazione interna del ministero.

Sarà Antonio Mura il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’attuale capo dell’Ufficio legislativo è stato scelto per sostituire Giusi Bartolozzi, la “zarina” costretta a dimettersi dopo le sue incredibili parole in un dibattito tv sul referendum ( “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione” ). La nomina, a quanto si apprende, sarà formalizzata nei prossimi giorni. Mura è un magistrato di grandissima esperienza dal profilo istituzionale: è stato procuratore generale a Roma e a Venezia, pubblico ministero in Cassazione e membro del Consiglio superiore della magistratura per Magistratura indipendente, la corrente conservatrice delle toghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio: a sostituire Bartolozzi l’ex pg di Roma gradito a palazzo Chigi

Articoli correlati

Giustizia, Antonio Mura nuovo capo di gabinetto al posto BartolozziIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio , non ha fatto passare molto tempo e ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’ufficio...

Caso Bartolozzi, irritazione a Palazzo Chigi. Ma dalla capo di gabinetto di Nordio niente scuse né dimissioniNon avrebbero potuto non provocare irritazione a Palazzo Chigi le dichiarazioni della capo di gabinetto del Guardasigilli, Giusi Bartolozzi,...

Una selezione di notizie su Antonio Mura

Temi più discussi: Tutti i nomi per il dopo Delmastro e Bartolozzi al ministero della Giustizia; Via Arenula nel caos, cercasi sottosegretario disperatamente; Meloni incassa anche dimissioni Santanchè: scatta il totonomi, tempi rapidi per successione; Porte girevoli al Governo: ecco i possibili sostituti di Bertolazzi e Delmastro.

Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della GiustiziaMagistrato in pensione, 72 anni, prende il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa dopo il referendum. La nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni ... quotidiano.net

Antonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Prende il posto di Giusi BartolozziSubentra dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi. Magistrato in pensione, considerata una figura tecnica, sarà il braccio destro operativo del ministro ... roma.corriere.it

Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Subentra a Bartolozzi. Era capo del legislativo #ANSA x.com

Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Subentra a Bartolozzi. Era capo del legislativo #ANSA - facebook.com facebook