Artigianato per le nozze d’oro CNA vola con le Frecce Tricolori

La Cna Salerno celebra i suoi 50 anni di attività con un grande evento. Per l’occasione, ha organizzato una giornata speciale con le Frecce Tricolori che hanno volato sopra la città. Un modo per ricordare il lungo percorso di sostegno alle imprese artigiane e per guardare avanti con entusiasmo. La manifestazione ha visto anche tante iniziative per coinvolgere artigiani e cittadini, sottolineando il ruolo importante della Cna nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti La Cna Salerno festeggia mezzo secolo di attività al fianco delle imprese artigiane con un 2026 ricco di eventi, iniziative, momenti di confronto, di riflessione e di crescita. Evento clou l'arrivo a Salerno il prossimo 26 settembre delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Italiana. A questo, CNA Salerno affiancherà un calendario ricco, dove accanto alle manifestazioni ormai 'tradizionali e consolidate', come il Crocifisso Ritrovato, Salerno in love, Gusto Italia, Choco Italia, Giornata del Made in Italy, Open Outdoor Experience, ci saranno altre novità .A farla da padrona sarà l'intelligenza artificiale con la proposta di un pacchetto di formazione che sarà confezionato su misura delle imprese ma che riguarderà, grazie alla Fondazione Impresa sensibile diCNA anche i pensionati.

