Annalisa | Canzone Estiva il ritorno con video e testo

Annalisa ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Canzone Estiva, disponibile con un video musicale e il testo integrale. La cantante italiana ha deciso di rilasciare entrambe le versioni per permettere ai fan di ascoltare e seguire facilmente la canzone. L’uscita è stata annunciata attraverso i canali ufficiali, suscitando interesse tra il pubblico e gli appassionati di musica leggera.

Annalisa ha lanciato ufficialmente il nuovo singolo Canzone Estiva, accompagnato da un video musicale e dal testo completo disponibile per l’ascolto immediato. La pubblicazione avviene oggi, 13 marzo 2026, segnando il ritorno dell’artista dopo il successo di Ma Io Sono Fuoco. Il brano si inserisce in una narrazione artistica che collega diverse opere precedenti, creando una trilogia concettuale con Maschio ed Esibizionista. Nel video è visibile un riferimento diretto al look androgino con capelli corti utilizzato nella clip dell’anno scorso. Una produzione curata tra sacro e profano. La scelta estetica del videoclip si colloca in uno spazio intermedio tra elementi religiosi e temi contemporanei, evitando però di cadere nel sensazionalismo o nell’eccesso provocatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Annalisa: Canzone Estiva, il ritorno con video e testo Articoli correlati Canzone estiva di Annalisa: testo e significato del nuovo singoloTra le novità più chiacchierate della settimana c’è “Canzone Estiva”, il nuovo singolo di Annalisa fuori il 13 marzo per Atlantic / Warner Music... Annalisa torna con il nuovo singolo Canzone estiva: di cosa parla la canzoneVenerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della... Annalisa - Esibizionista (Official Video) Aggiornamenti e notizie su Canzone Estiva Temi più discussi: Annalisa, ecco il nuovo video; Annalisa ha già pronta la Canzone estiva: tutto sul nuovo singolo; Annalisa torna con Canzone estiva: il significato del brano; Annalisa tra sacro e profano nel nuovo singolo Canzone estiva. Annalisa, ecco il nuovo videoCanzone estiva è il titolo del brano inedito di Annalisa, che esce il 13 marzo (Atlantic/Warner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le art ... rainews.it Tutto sul nuovo singolo di Annalisa, Canzone estiva, in uscita il 13 marzoVenerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della sua discografia. novella2000.it CANZONE ESTIVA #Annalisa #CanzonEstiva #photo - facebook.com facebook Bellissima ha rappresentato la svolta artistica di Annalisa. Canzone Estiva segna a mio avviso un nuovo mastodontico capitolo: l’inizio della sua versione più consapevole e mirata, senza alcun margine di errore. x.com