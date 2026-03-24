Il ministro della Giustizia ha dichiarato che l’Associazione Nazionale Magistrati è diventata un soggetto politico e che sarà necessario affrontare le conseguenze di questa posizione. Nel frattempo, fonti di palazzo Chigi hanno riferito che il presidente del Consiglio non intende chiedere la fiducia al Parlamento. Il referendum sulla riforma della Giustizia ha registrato il 53,23% di voti contrari e il 46,77% favorevoli.

Il 53,23% degli italiani ha deciso per il No alla riforma della Giustizia, mentre il Sì si è fermato al 46,77%. Sono i dati definitivi del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo diffusi dal Viminale. Mancano solo i voti della sezione 127 del comune di Sassari (Ss) su cui sono in corso delle verifiche, gli atti sono stati inviati all'Ufficio centrale per il completamento delle operazioni. Un dato che il governo non intende ignorare, ma che non ferma l'agenda della maggioranza. "Andremo avanti con rispetto", ha detto ieri la premier Giorgia Meloni. E oggi lo ribadisce al Corriere anche Carlo Nordio. "Non la considero una sconfitta personale", spiega, "Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l'impegno possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio avvisa la sinistra: "Ora l'Anm è soggetto politico, dovranno farci i conti". Fonti Chigi: Meloni non chiederà la fiducia

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