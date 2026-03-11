Diciassette anni dopo il terremoto e lo tsunami del 2011, in Giappico si torna a parlare di nucleare. L’11 marzo di quell’anno, alle 14, il mare si ritirò improvvisamente prima di riversarsi con forza, portando con sé un’onda gigantesca e causando una catastrofe alla centrale di Fukushima. Ora, il Paese ha ripreso a investire nel settore nucleare, mentre il ricordo dell’incidente si affievolisce.

Il mare si ritirò per un attimo, come se stesse trattenendo il respiro. Poi arrivò il muro d’acqua. L’11 marzo 2011, alle 14.46, un terremoto di magnitudo 9 scosse il Nord-Est del Giappone, piegando strade, ponti e città. Pochi minuti dopo, uno tsunami gigantesco si abbatté sulle coste della regione del Tohoku, trascinando con sé case, automobili, fabbriche e vite umane. Le immagini fecero presto il giro del mondo: barche trasportate nell’entroterra, quartieri spazzati via, incendi e colonne di fumo che si alzavano all’orizzonte. A pochi chilometri dalla costa, nella centrale atomica di Fukushima Dai-ichi, il disastro si trasformò in una drammatica crisi nucleare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fukushima 15 anni dopo è (quasi) dimenticata, il Giappone torna al nucleare

