Angelica Viotto morta dopo il parto a Torino il dolore del marito diventato padre | Me lo chiedo da giorni

Una donna di 30 anni è deceduta a Torino a due giorni dal parto. La notizia ha suscitato dolore tra i familiari, in particolare tra il marito, che ha espresso il suo sconforto pubblicamente. La coppia aveva appena accolto il bambino, e il marito ha commentato di aver pensato molto al suo stato negli ultimi giorni. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Il marito di Angelica Viotto, la donna di 30 anni morta dopo il parto a Torino, ancora non riesce a capacitarsi di cosa sia successo alla moglie. “Sono un uomo, un papà, che da giorni si chiede come oggi si possa morire di parto”, ha detto l’uomo, disperato per il tragico lutto. La probabile causa del decesso è cid, coagulazione intravascolare disseminata. Cosa è successo ad Angelica Viotto, morta di parto a Torino Lo sfogo del marito di Angelica Viotto Le parole del sindaco di Cumiana Cosa è successo ad Angelica Viotto, morta di parto a Torino A ricostruire quanto successo ad Angelica Viotto è stato il quotidiano La Stampa. La donna è stata ricoverata all’inizio delle contrazioni nell’ospedale di Pinerolo e ha partorito naturalmente nelle prime ore del mattino di sabato, come comunicato dalla Asl To3. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Angelica Viotto morta dopo il parto a Torino, il dolore del marito diventato padre: "Me lo chiedo da giorni" Articoli correlati Leggi anche: Angelica Viotto morta a Torino due giorni dopo il parto: eseguita autopsia, ipotesi grave emorragia Leggi anche: Il padre di Atif, lo studente diventato omicida: "Chiedo scusa alla famiglia della vittima" Tutto quello che riguarda Angelica Viotto Temi più discussi: Donna muore dopo aver partorito a Pinerolo: salvo il neonato, inchiesta per omicidio colposo; Gravi complicazioni durante il parto Muore dopo aver dato alla luce la figlia; La storia di Angelica, morta 48 ore dopo il parto: si sospetta un’emorragia non curata; Il parto si complica a Pinerolo: la madre muore, la figlia vivrà. Angelica Viotto morta a Torino due giorni dopo il parto: eseguita autopsia, ipotesi grave emorragiaAngelica Viotto muore due giorni dopo il parto nell’ospedale di Pinerolo. Ora la Procura dovrà accertare se i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la giovane mamma. 0€ per 14 giorni: prov ... fanpage.it Angelica Viotto morta dopo il parto a Torino, il dolore del marito diventato padre: Me lo chiedo da giorniAngelica Viotto è morta a 30 anni a Torino a due giorni dal parto: lo sfogo del marito diventato padre sul decesso della sua giovane moglie. virgilio.it Angelica Viotto aveva 31 anni. La Procura apre un fascicolo per omicidio colposo - facebook.com facebook