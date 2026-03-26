Angelica Viotto morta a Torino due giorni dopo il parto | eseguita autopsia ipotesi grave emorragia

Due giorni dopo il parto, una donna ha perso la vita in un ospedale di Pinerolo. È stata disposta un’autopsia per determinare le cause del decesso, con l’ipotesi di una grave emorragia. La Procura ha avviato un’indagine per verificare se il personale medico abbia adottato tutte le misure necessarie durante il ricovero.

Angelica Viotto muore due giorni dopo il parto nell'ospedale di Pinerolo. Ora la Procura dovrà accertare se i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la giovane mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Emorragia cerebrale dopo il parto: morta una neomamma di 33 anniÈ morta all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore una donna di 33 anni originaria di Pompei, ricoverata in terapia intensiva dopo una gravissima... Neonata morta al San Pio, eseguita l’autopsia: 90 giorni per la relazione dei consulentiTempo di lettura: 2 minutiÈ stata eseguita nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo, l’autopsia sulla salma della neonata di due mesi deceduta nei... Contenuti utili per approfondire Angelica Viotto Temi più discussi: Donna muore dopo aver partorito a Pinerolo: salvo il neonato, inchiesta per omicidio colposo; Gravi complicazioni durante il parto Muore dopo aver dato alla luce la figlia; Il parto si complica a Pinerolo: la madre muore, la figlia vivrà. Angelica Viotto morta a Torino due giorni dopo il parto: eseguita autopsia, ipotesi grave emorragiaAngelica Viotto muore due giorni dopo il parto nell’ospedale di Pinerolo. Ora la Procura dovrà accertare se i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la giovane mamma. 0€ per 14 giorni: prov ... fanpage.it Il parto si complica a Pinerolo: la madre muore, la figlia vivràAperta un’inchiesta per capire le cause della tragedia di Angelica, trentenne di Cumiana Il legale: Stava benissimo ... torino.repubblica.it Angelica Viotto aveva 31 anni. La Procura apre un fascicolo per omicidio colposo - facebook.com facebook