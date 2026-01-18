Il padre di Atif lo studente diventato omicida | Chiedo scusa alla famiglia della vittima

Il padre di Atif, lo studente coinvolto in un grave episodio, ha espresso il suo rammarico e ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. In un messaggio, ha dichiarato di essere padre e di pensare al dolore di chi ha perso un proprio caro. Le sue parole si rivolgono alle sorelle e ai familiari, manifestando solidarietà e rispetto in un momento difficile per tutti.

AGI. - "Io sono padre e penso a un altro padre che ha perso suo figlio. Voglio chiedere scusa a lui, alle sorelle del ragazzo, a tutta la sua famiglia. Proprio perchè padre, capisco il loro dolore. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo". Boulkhir Atif, padre di Zouhair, il 18enne che ha ucciso Youssef Abanoub, 19 anni, all'istituto tecnico Einaudi-Chiodo di La Spezia, intervistato dal Corriere della Sera, porge le scuse alla famiglia della vittima. "Non so che dire. Mio figlio è un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Veramente questa cosa non mi pare una cosa che può fare uno con il suo carattere - spiega, sottolineando la sua incredulità rispetto le responsabilità del figlio - io lavoro dalla mattina alla sera.

