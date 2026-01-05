Emorragia cerebrale dopo il parto | morta una neomamma di 33 anni

Una donna di 33 anni di Pompei è deceduta all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dopo aver subito una grave emorragia cerebrale nelle ore successive al parto. La paziente era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di complicanze neurologiche, evidenziando l’importanza di un tempestivo intervento medico in casi di emergenza post-partum.

È morta all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore una donna di 33 anni originaria di Pompei, ricoverata in terapia intensiva dopo una gravissima emorragia cerebrale insorta nelle ore successive al parto. La bambina, nata nei giorni scorsi, è in buone condizioni ed è stata affidata ai familiari. 🔗 Leggi su Today.it

